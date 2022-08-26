Мировые цены на нефть растут: от главы ФРС ждут сигнала

Мировые цены на нефть показывают рост в пятницу утром. Нефтяной рынок с нетерпением ожидает заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Это выступление может повлиять на курс доллара и отразиться на ожиданиях спроса, передает Zakon.kz.

По состоянию на 10:47 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 100,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 93,38 доллара, пишет 1prime.ru.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступит на экономической конференции в Джексон-Хоуле. Рынки ожидают от него подсказок по монетарной политике и экономической ситуации.

Трейдеры будут ждать сигналов по поводу темпов повышения ключевой ставки. Ужесточение монетарной политики может привести к укреплению доллара. А это в свою очередь может негативно сказаться на нефтяных ценах.

ФРС повысила ставку уже 4 раза с начала года, летом было два повышения на 75 базисных пунктов. Рынки оценивают, будет ли регулятор замедлять темп увеличения показателя, повысив ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, в свете сильной макростатистики.

Другим базовым фактором нефтяного рынка остается иранская ядерная сделка, которая может вернуть на рынок иранскую нефть. Общеэкономические риски, которые могут повлиять на перспективы спроса, также являются в целом негативными для нефтяных котировок.