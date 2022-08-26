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Две тонны дизеля по низким ценам предлагал электрик СТО в Нур-Султане

2 тонны дизеля по низким ценам предлагал электрик СТО в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане электрик СТО обманул клиента, предлагая талоны на дизельное топливо, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что работник СТО при ремонте автомашины вошел в доверие клиента.

Обманным путем он завладел денежными средствами клиента в сумме 254 тысяч тенге. Взамен он предложил предоставить дизельное топливо по низким ценам в талонах одной из АЗС в количестве двух тонн.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В настоящее время проводится расследование.

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