Две тонны дизеля по низким ценам предлагал электрик СТО в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане электрик СТО обманул клиента, предлагая талоны на дизельное топливо, сообщает Zakon.kz.
В ходе расследования установлено, что работник СТО при ремонте автомашины вошел в доверие клиента.
Обманным путем он завладел денежными средствами клиента в сумме 254 тысяч тенге. Взамен он предложил предоставить дизельное топливо по низким ценам в талонах одной из АЗС в количестве двух тонн.Пресс-служба ДП Нур-Султана
В настоящее время проводится расследование.
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