Две тонны дизеля по низким ценам предлагал электрик СТО в Нур-Султане

В Нур-Султане электрик СТО обманул клиента, предлагая талоны на дизельное топливо, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что работник СТО при ремонте автомашины вошел в доверие клиента.

Обманным путем он завладел денежными средствами клиента в сумме 254 тысяч тенге. Взамен он предложил предоставить дизельное топливо по низким ценам в талонах одной из АЗС в количестве двух тонн. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В настоящее время проводится расследование.