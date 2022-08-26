На "Вуэльте" снова сменился лидер генеральной классификации

Шестой этап престижной испанской веломногодневки "Вуэльта" внес серьезные коррективы в распределение мест в общем зачете. И эти резкие изменения происходят уже почти три этапа подряд, меняя каждый день лидера в красной майке, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное, что со старта "Вуэльты Испании-2022" красная майка лидера пять раз сменила своего обладателя, и это все за 6 этапов. Первый горный серьезный экзамен прошел 25 августа, когда участники проехали три категорийные вершины в очень плохую погоду. С этой сложной задачей справился австралиец Джей Вайн, выигравший 6-й этап.

На втором месте оказался 22-летний представитель Бельгии Ремко Эвенпул, что в итоге принесло ему первую в карьере красную майку лидера. Бельгиец стал самым молодым за последние 34 года лидером генеральной классификации испанского чемпионата. Эвенпул предпринял атаку за 9 км до финиша, и только Энрик Мас из Movistar смог составить компанию бельгийскому гонщику до конца.

Тяжелый шестой этап могут записать в свой актив и велосипедисты Astana Qazaqstan Team, а именно – капитан казахстанской дружины Мигель Анхель Лопес. Колумбиец пересек финишную черту на 16-й позиции, но, несмотря на это, поднялся в "генерале" с 32-го места на 17-ю строчку. Лопес отстает от лидера Эвенпула на 2 минуты и 20 секунд.