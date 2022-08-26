Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы

Фото: Zakon.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района рассказал, что построят на месте кинотеатра "Целинный", передает Zakon.kz.

Я – коренной алматинец, и меня очень беспокоит судьба кинотеатра "Целинный". В данное время он закрыт, начаты были какие-то работы, но сейчас они приостановлены. Что с ним будет? Житель Алмалинского района По словам акима южной столицы, на месте кинотеатра "Целинный" будет новый городской арт-центр современного искусства. Во время работ под верхними слоями фасада была обнаружена уникальная мозаика, в связи с чем потребовались необходимые разрешительные документы. Я надеюсь, что до конца следующего года будет построен новый культурный центр в Алматы. Как кинотеатр он под новые современные стандарты не подходит. Ерболат Досаев Ранее аким сообщил, что строительство очередного "человейника" пересмотрят в Алматы. Читайте также Строительство очередного "человейника" пересмотрят в Алматы Крупный пожар произошел на территории рынка в Жетысае В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге

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