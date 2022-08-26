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Более 60 млн тенге заработали монополисты при реализации сжиженного газа в Мангистау

Более 60 млн тенге заработали монополисты при реализации сжиженного газа в Мангистау Фото: gov.kz
Прокуратурой Мангистауской области проведены проверки состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), передает Zakon.kz.
По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге.Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, выявлены факты сговора между субъектами рынка СНГ путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки.

Досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии.Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

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