Более 60 млн тенге заработали монополисты при реализации сжиженного газа в Мангистау
Фото: gov.kz
Прокуратурой Мангистауской области проведены проверки состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), передает Zakon.kz.
По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге.Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области
Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, выявлены факты сговора между субъектами рынка СНГ путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки.
Досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии.Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области
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