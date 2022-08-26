Более 60 млн тенге заработали монополисты при реализации сжиженного газа в Мангистау

Фото: gov.kz

Прокуратурой Мангистауской области проведены проверки состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), передает Zakon.kz.

По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге. Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, выявлены факты сговора между субъектами рынка СНГ путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки. Досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии. Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области Читайте также Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане Продавать топливо через Ashyq предложили в Казахстане Токаев сократил штатную численность Нацбанка

Следите за новостями zakon.kz в: