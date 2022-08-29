Самые романтические места для свиданий в столице

За последнее время столица Казахстана заметно преобразилась. В Нур-Султане появилось много интересных мест для прогулок, встреч с близкими и друзьям, а также для романтических свиданий. Редакция Zakon.kz сделала подборку локаций, где можно хорошо провести время с любимыми.

До конца лета осталось всего несколько дней. Теплых вечеров все меньше и меньше, поэтому горожанам надо успеть вдоволь насладиться жужжанием стрекоз, пением птиц и окружающей зеленью.

Фото: Zakon.kz

Столичные власти продолжают благоустраивать город и активно развивать общественные пространства. За последние годы в Нур-Султане для гостей и жителей заметно прибавилось интересных мест для прогулок и свиданий.

Одной из таких новых локаций на левобережье стал Ботанический сад. Здесь раскинулись зеленые насаждения хвойных и лиственных деревьев, вымощены комфортные дорожки, есть специально отведенная зона для велосипедистов, искусственный пруд с рыбками и фонтанами.

Фото: Zakon.kz

Также в Ботаническом саду находится оранжерея. Это замечательное место, где все цветет и благоухает. В столичных теплицах можно познакомиться с миром флоры, узнать много нового о ботанике и сделать серию красивых фотографий. Оранжерея поделена на два сектора. В первом – тропические растения: фикусы, драцены, лимоны, апельсины, пальмы – всего более тысячи растений. Во втором – в основном кактусы – их здесь более 200 видов. Вся флора привезена из разных уголков мира.

Фото: Zakon.kz

К слову, для любителей долгих пеших прогулок будет примечательным то, что ЭКСПО, Ботанический сад, парк между ними и торговый центр, а также главная столичная достопримечательность "Байтерек" находятся на одной линии. Прогулка по прямой может занять чуть больше получаса.

Фото: Zakon.kz

У площади около "Байтерека" – особая романтика. Это излюбленное место для фотографирования как туристов, так и молодоженов. Порой у монумента собирается по несколько свадебных кортежей, чтобы по очереди запечатлеть молодых и их свиту на фоне футуристического объекта.

Фото: Zakon.kz

Но основной дух романтизма, конечно же, витает на набережной реки Ишим. Сюда по вечерам стекаются парочки, облюбовывают удобные лавочки и качели, устраивают пикники на траве, наблюдают за красивым небом столицы и восхитительными закатами. Наверное, именно здесь звучат самые нежные и ласковые слова между влюбленными и для них буквально замирает время.

Фото: Zakon.kz

Кстати, особой популярностью сейчас пользуются прогулки по воде. По основному руслу Ишима курсируют сразу несколько прогулочных катеров, а вот на Гребном канале можно прокатиться на настоящем Пиратском корабле.

В районе Самала два берега соединяет красивейший мост в форме рыбы, который власти Атырауской области подарили на 20-летие столицы Казахстана.

Фото: Zakon.kz

От памятника Кенесары, который символизирует независимость, берет свое начало столичный Арбат – творческая точка, куда стекаются мастера хенд-мейда не только города, но и других регионов страны. Там же расположена аллея Demalys Promenade, представляющая собой пешеходную зону в исторической части Нур-Султана.

Фото: Zakon.kz

Помимо популярных и известных столичных площадок, в городе особое внимание уделяют парковым зонам, скверам и общественным пространствам. Последних в Нур-Султане с каждым годом становится все больше. Идею властей сейчас активно поддерживают астанчане, и такие локации уже давно стали излюбленными местами для прогулок и романтических свиданий.