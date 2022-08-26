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Какие нововведения ждут школьников в Нур-Султане

Какие нововведения ждут школьников в Нур-Султане Фото: primeminister.kz
В столице состоялась ежегодная августовская конференция педагогов "Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм".

Как сообщает официальный сайт городского акимата, участие в конференции приняли вице-министр образования и науки РК Гани Бейсембаев, заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен, руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев, а также педагоги, родители, представители центральных и местных государственных органов.

Ежегодную августовскую конференцию педагогов провели в Нур-Султане

Фото: gov.kz

В течение пяти лет планируется построить и ввести в эксплуатацию около 72 школ. Ведь в настоящее время одним из основных запросов является увеличение количества школ. На августовской конференции был озвучен вопрос подготовки учителей. Так, в этом году по поручению акима Нур-Султана Алтая Кульгинова было поручено выделить 1300 грантов на получение высшего образования по педагогическим специальностям.Заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен

Какие нововведения ждут школьников в Нур-Султане

Фото: gov.kz

Руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев рассказал, что в этом году в городских школах ожидаются нововведения.

В новом учебном году мы откроем шахматные клубы и кружки во всех школах столицы. Совместно с Федерацией шахмат будем проводить турниры, обучать школьных тренеров. Еще одно нововведение – открытие домбрового кружка, создание домбрового оркестра из числа учащихся. Это позволит развить творческий потенциал учеников, создать условия для эстетического воспитания детей, привить любовь к истории, обычаям и традициям казахского народа.Касымхан Сенгазыев

Ежегодную августовскую конференцию педагогов провели в Нур-Султане

Фото: gov.kz

На августовскую конференцию были приглашены и ветераны педагогического труда.

Я была свидетелем многих новостей на августовской конференции. Во-первых, открытие новых школ. Во-вторых, открытие модифицированных кабинетов. Сегодня многое делается для подрастающего поколения. Можно сказать, что столица – это место одаренных школьников. Специализированные школы имеют высокие показатели. Нас радует наличие таких проектов в воспитании здорового и образованного поколения.Заместитель директора по воспитательной работе специализированной школы №9 "Зерде" Самал Жакупова

Ежегодную августовскую конференцию педагогов провели в Нур-Султане

Фото: gov.kz

Педагоги были награждены нагрудными знаками "Мейірім – әлемге махаббатпен", "Заслуженный работник образования", "Ветеран труда".

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