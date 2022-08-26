Конституционная реформа страны усиливает защиту прав граждан – Кайрат Мами

В Алматы начала свою работу международная конференция "Эволюция конституционного контроля в условиях трансформации общества и государства", посвященная Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Форум организован Конституционным советом РК совместно с Венецианской комиссией Совета Европы, КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева и университетом "Нархоз" и проходит в гибридном режиме на базе этих вузов в рамках совместной программы Европейского союза и Совета Европы по верховенству права в Центральной Азии на 2020-2023 годы.

В работе конференции приняли участие руководители Администрации президента, министерств, правозащитных институтов, известные ученые-правоведы, депутаты Парламента, председатели Конституционных судов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, зарубежные эксперты, представляющие структуры ООН, Европейского союза, ОБСЕ, Венецианскую комиссию, Германский фонд международного правового сотрудничества и другие авторитетные международные организации.

Фото: пресс-служба Конституционного совета РК

По словам председателя Конституционного совета Кайрата Мами, нынешняя конституционная реформа способствует усилению механизмов защиты фундаментальных прав граждан.

Фото: пресс-служба Конституционного совета РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана озвучил важные шаги политико-правовой реформы. 5 июня этого года в Казахстане впервые прошел республиканский референдум, в рамках которого были приняты изменения и дополнения в Конституцию республики. Они ознаменовали начало повсеместных преобразований во всех сферах. Так, предусмотрены действенные меры по дальнейшей модернизации президентской формы правления, усилению роли Парламента и местных представительных органов, совершенствованию выборного законодательства, избирательной и партийной систем, административно-территориального устройства и другие. Председатель Конституционного совета Кайрат Мами

Конституционная реформа способствует усилению механизмов защиты фундаментальных прав граждан, считает Кайрат Мами.

В этом направлении серьезным нововведением является трансформация Конституционного совета в Конституционный суд с расширением перечня субъектов обращения, подчеркнул спикер.

В него дополнительно включены Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. Конституционный суд будет рассматривать обращения граждан о проверке на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и свободы. В настоящее время разработан проект Конституционного закона "О Конституционном суде".

Фото: пресс-служба Конституционного совета РК

Основные положения проекта конституционного закона о Конституционном суде осветил и член Конституционного совета Иоган Меркель. По его мнению, реализуемая в Казахстане масштабная программа политической модернизации предполагает переход к новой государственной модели, к новому формату взаимодействия государства и общества, и все эти вопросы напрямую связаны с конституционной материей.

Условно конституционные изменения можно разделить на несколько блоков, рассказал Иоган Меркель.

Первый блок поправок призван закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. В этом плане глава государства передал ряд своих полномочий другим государственным органам или будет осуществлять их по согласованию с ними. В целях повышения политической конкуренции введено требование, что президент на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии. Член Конституционного совета Иоган Меркель

Многие изменения касаются усиления роли Парламента и местных представительных органов, совершенствования законодательного процесса.

В этом плане пересмотрен порядок формирования обеих палат Парламента. Президентская квота в Сенате сокращена с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана. Данная новация обеспечит мандаты различным этническим группам в верхней Палате, считает спикер.

Также укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления. Теперь акимы областей назначаются на должность президентом с согласия депутатов всех маслихатов, расположенных на территории области, а не только областного. При этом глава государства предлагает не менее двух кандидатур.

Говоря об этом, спикер подчеркнул, что за президентом все-таки сохраняется право освобождения от должностей только акимов областей, а также упраздняется его право отменять действие актов названных акимов.

Важный блок поправок касается вопросов правоохранительной системы. Для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни внесено изменение, что данный вид наказания запрещается. Усилен конституционный статус Уполномоченного по правам человека, предусмотрено принятие отдельного конституционного закона о прокуратуре. Член Конституционного совета Иоган Меркель

Особо выделил спикер преобразование Конституционного совета в Конституционный суд с расширением перечня субъектов обращения. "В настоящее время подготовлен проект конституционного закона о Конституционном суде. При его разработке учитывались отечественный опыт конституционного контроля за 30 лет, международная практика, предложения юридической общественности, а также достижения правовой науки", – отметил Меркель.

В зарубежных странах до обращения в Конституционный суд гражданин должен исчерпать все другие средства судебной защиты. Таким образом, деятельность органа конституционного контроля рассматривается как субсидиарный механизм защиты прав человека, считает спикер.

Законопроект содержит инструменты обеспечения исполнения решения Конституционного суда. Если из него вытекает необходимость принятия законодательных мер, уполномоченные государственные органы не позднее шести месяцев обеспечивают внесение в Парламент проекта соответствующего закона. Член Конституционного совета Иоган Меркель

До принятия нового правового акта непосредственно применяются Конституция и решение Конституционного суда, конечно, с учетом особенностей правового регулирования затрагиваемых общественных отношений, резюмировал спикер.