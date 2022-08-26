Уникальный спорткомплекс откроют в Ерейментау

В Ерейментауском районе в преддверии начала учебного года в рамках государственной программы развития регионов презентуют современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), позволяющий акмолинцам заниматься различными видами спорта.

Презентация запланирована на 30 августа, все работы по строительству спортивного сооружения завершены, проект начал строиться в 2020 году. Одноэтажный центр делится на два корпуса: А и Б. В корпусе А расположены два бассейна: для взрослых и детей. В корпусе Б есть универсальный зал, где жители города Ерейментау смогут играть в волейбол, баскетбол и футбол. В том же корпусе построены тренажерный и борцовские залы. Территория полностью благоустроена и готова распахнуть двери для ерейментауцев. Руководитель отдела строительства Ерейментауского района Даулет Хамитов

Как отмечается, это первый уникальный спортивный комплекс в районе, в котором есть бассейн. Горожан радует наличие и взрослого, и детского бассейнов, ведь теперь они могут посещать их всей семьей.

У нас очень дружная семья, особенно любим активный отдых. Весь город ждет открытия спорткомплекса. Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время. Также символично, что ФОК откроется перед 1 сентября, ведь после каникул наши дети начнут обучение, а в свободное от учебы время могут планировать свой досуг, посещая бассейн, играя в футбол и другие виды спортивных игр. Жительница Ерейментау Айжан Мусабаева

Жители ближайших поселков также рады появлению такового уникального спортзала.

Мы живем недалеко от Ерейментау, ждем с нетерпением открытия ФОКа, сын очень любит плавать и играть в футбол. Непременно будем приезжать. Очень радует, что строятся такие места, где и дети, и взрослые смогут выбрать по душе вид спорта и укреплять здоровье. Ведь спорт делает нас выносливее и дисциплинированнее. Житель Ерейментауского района Бахытжан Альмишев

В регионе созданы все необходимые условия для полноценного развития подрастающего поколения. Вносится большой вклад строителей в развитие массового спорта и повышение доступности спортивной инфраструктуры.

За последние два года в Акмолинской области построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Аршалынском районе, районе Биржан сал, Ерейментауском районе, ауле Акмол Целиноградского района. Ведется строительство Дворца спорта в Щучинске, строятся спортивные комплексы в селах Мадениет Бурабайского и Жаксы Жаксынского районов, проведены капитальные ремонты стадионов в селах Шортанды и Балкашино.

Алма Байгужина