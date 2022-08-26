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Где в Казахстане ожидается сильная жара 27 августа

Где в Казахстане ожидается сильная жара 27 августа Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Погоду в северных, восточных регионах страны будет определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди, грозы. РГП "Казгидромет"

На остальной территории РК по-прежнему сохранится малооблачная и сухая погода.

Местами по республике ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. РГП "Казгидромет"

В Нур-Султане переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +25...+27°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +31...+33°С.

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Казгидромет Казахстан
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