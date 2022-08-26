Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Эколог рассказала, как атыраусцы борются за право дышать

Загрязнение Фото: pexels
Жители Атырау продолжают жаловаться на качество городского воздуха. Местные грешат на ежедневные выбросы Атырауского нефтеперерабатывающего завода, из-за которых, по их мнению, население страдает от аллергий и онкозаболеваний, а дети постоянно болеют, передает Zakon.kz.

Не так давно в СМИ появились публикации о том, что проверка атырауских экологов не выявила превышения вредных веществ в атмосфере. Исследование, к слову, провели после многочисленных сообщений в соцсетях о едком запахе, который почувствовали жители ряда микрорайонов города.

По словам руководителя ОО "Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галины Черновой, нет ничего удивительного в том, что жалобы горожан расходятся с показаниями экологов. Zakon.kz она рассказала, что специалисты банально не располагают достаточно чувствительным оборудованием и не могут даже точно установить источник неприятного запаха.

Нас здесь травят по полной программе. Речь идет о превышении содержания сероводорода – это газ нервно-паралитического действия. Мы однажды можем просто уснуть и не проснуться, такое бывает. Я уже молчу о том, что каждый второй местный житель страдает от аллергии, проблем с дыханием. В регионе растет число врожденных заболеваний. Растет смертность от онкологии, болезней органов кровообращения. "Помолодел" туберкулез – этим якобы социальным заболеванием болеют сейчас в основном подростки. Куда дальше?! Люди не хотят так жить, будущее города в опасности. А мощности предприятия все увеличиваются и увеличиваются. Поступают отчеты о решении экологических проблем, но что делать с сероводородом? Это самый настоящий экоцид!Галина Чернова

Помимо качества воздуха, местных пугает риск скорой нехватки питьевой воды. Единственный ее источник – река Урал, уровень которой резко упал.

Сегодня сток реки упал на треть и будет дальше сокращаться в связи с изменением климата и строительством дополнительных водохранилищ в верховьях Урала. Скоро в Атырау нечего будет пить! Как чиновники планируют дальше развивать город и спасать население от жажды?

Между тем на сайте Атырауского нефтеперерабатывающего завода рассказывается об экологическом проекте TAZALYQ, направленном на минимизацию вредного воздействия предприятия на окружающую среду:

Проект TAZALYQ окажет значительный экологический эффект за счет доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей и прекращения вредных испарений в атмосферу из открытых емкостей очистных сооружений и воздействия на окружающую среду от полей испарения. Будет исключено негативное воздействие производства на грунтовые воды, флору, фауну и атмосферный воздух города Атырау.

Ранее в ходе брифинга председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов сообщил, что объем выбросов загрязняющих веществ в Казахстане снизился на 18%.

Атырау, по его данным, входит в десятку казахстанских городов с высоким уровнем загрязненности воздуха. Причиной названы изношенные канализационно-очистные сооружения.

Читайте также

Экологи изучают белую воду в протоке Иртыша

Экологи назвали причину гибели рыбы на озере Большое Чебачье

Ирина Мишура
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления