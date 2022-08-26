Эколог рассказала, как атыраусцы борются за право дышать

Жители Атырау продолжают жаловаться на качество городского воздуха. Местные грешат на ежедневные выбросы Атырауского нефтеперерабатывающего завода, из-за которых, по их мнению, население страдает от аллергий и онкозаболеваний, а дети постоянно болеют, передает Zakon.kz.

Не так давно в СМИ появились публикации о том, что проверка атырауских экологов не выявила превышения вредных веществ в атмосфере. Исследование, к слову, провели после многочисленных сообщений в соцсетях о едком запахе, который почувствовали жители ряда микрорайонов города.

По словам руководителя ОО "Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галины Черновой, нет ничего удивительного в том, что жалобы горожан расходятся с показаниями экологов. Zakon.kz она рассказала, что специалисты банально не располагают достаточно чувствительным оборудованием и не могут даже точно установить источник неприятного запаха.

Нас здесь травят по полной программе. Речь идет о превышении содержания сероводорода – это газ нервно-паралитического действия. Мы однажды можем просто уснуть и не проснуться, такое бывает. Я уже молчу о том, что каждый второй местный житель страдает от аллергии, проблем с дыханием. В регионе растет число врожденных заболеваний. Растет смертность от онкологии, болезней органов кровообращения. "Помолодел" туберкулез – этим якобы социальным заболеванием болеют сейчас в основном подростки. Куда дальше?! Люди не хотят так жить, будущее города в опасности. А мощности предприятия все увеличиваются и увеличиваются. Поступают отчеты о решении экологических проблем, но что делать с сероводородом? Это самый настоящий экоцид! Галина Чернова

Помимо качества воздуха, местных пугает риск скорой нехватки питьевой воды. Единственный ее источник – река Урал, уровень которой резко упал.

Сегодня сток реки упал на треть и будет дальше сокращаться в связи с изменением климата и строительством дополнительных водохранилищ в верховьях Урала. Скоро в Атырау нечего будет пить! Как чиновники планируют дальше развивать город и спасать население от жажды?

Между тем на сайте Атырауского нефтеперерабатывающего завода рассказывается об экологическом проекте TAZALYQ, направленном на минимизацию вредного воздействия предприятия на окружающую среду:

Проект TAZALYQ окажет значительный экологический эффект за счет доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей и прекращения вредных испарений в атмосферу из открытых емкостей очистных сооружений и воздействия на окружающую среду от полей испарения. Будет исключено негативное воздействие производства на грунтовые воды, флору, фауну и атмосферный воздух города Атырау.

Ранее в ходе брифинга председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов сообщил, что объем выбросов загрязняющих веществ в Казахстане снизился на 18%.