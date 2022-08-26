Доллар резко подорожал на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,20 тенге, поднявшись сразу на 6,98 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 7,85 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,80 тенге (+0,94).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,5-479 тенге, евро – 475-483 тенге, рос. рубль – 7,2-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 26 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,79%, до $100,12 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,82% и составила $93,28 за баррель.