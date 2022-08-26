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Объявлены имена судей на трилогию Геннадий Головкин – Сауль Альварес

Бокс Бой Судьи Фото: Instagram/gggboxing
Атлетическая комиссия штата Невада (США) назначила состав рефери, которые будут работать на третьем противостоянии между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (57-2-2, 39 КО) из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что третий поединок состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, как и предыдущие два боя. В 2017 году была зафиксирована спорная ничья, а год спустя решением рефери победил мексиканец. Но, что интересно, третий бой будут обслуживать двое из трех судей, которые отработали на втором поединке, – это Дэйв Моретти и Стив Вайсфелд, передает Vringe.

И тогда оба они отдали свои голоса Альваресу со счетом 115-113. Третьим рефери назначен Дэвид Сатерленд, арбитром на ринге будет Расселл Мору-младший.

На кону трилогии Canelo – GGG стоит звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе, которое мексиканец завоевал в ноябре 2021 года.

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