Эксперт рассказал о развитии отношений между Казахстаном и Китаем

Главный эксперт КИСИ при президенте РК Адиль Каукенов рассказал, что сегодня мир переживает острый геополитический кризис в самых разных уголках, начиная от украинского конфликта до обострения палестинской проблемы и новых военных ударов в Сирии, сообщает Zakon.kz.

Все это происходит с параллельным ожесточением санкционной борьбы, которая нарушает мировую экономическую систему.

На этом фоне Казахстан и Китай показывают образец стабильных отношений, планомерно наращивая взаимовыгодное сотрудничество, что особенно заметно в экономических проектах. В сентябре этого года (2022) запланирован визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Это весьма знаковое событие, так как в связи с противоэпидемиологическими мерами руководитель Китая не выезжал из страны уже на протяжении трех лет.

Если никакие чрезвычайные обстоятельства не сорвут визит, то старт с Казахстана международной деятельности председателя Си Цзиньпина говорит о важности взаимоотношений между нашими странами, а самое главное – в ходе таких государственных визитов достигаются прорывные соглашения.

Политические отношения

Как выглядит ситуация на сегодняшний день, до прибытия председателя Си и новых соглашений? Надо сказать, что новую страницу казахстанско-китайских отношений открыл государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2019 году, который вывел политический диалог на качественно новый уровень и способствовал последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей. Собственно, договоренность об ответном визите была заложена именно тогда, и лишь пандемия отложила ее исполнение.

Но, помимо двустороннего сотрудничества, Казахстан и Китай имеют большой пакет многосторонних проектов сотрудничества в таких структурах, как ООН, ШОС, СВМДА и т.д. Новым показателем высокого уровня политического доверия между нашими государствами является предложение Пекина в этом году выдвинуть Казахстан к полноценному членству в работе одного из крупнейших мировых объединений БРИКС+.

Это весьма серьезная заявка, ведь БРИКС+ называют достойным конкурентом таких глобальных клубов, как G7 и G20, но уже с учетом новых растущих экономик и новой расстановки сил на мировой арене. А то, что Казахстан выдвигается при поддержке второй экономики мира, какой является Китай, дает казахстанскому участию определенный кредит доверия, учитывая вес его протеже в БРИКС+.

Также Китай поддерживал казахстанскую заявку на председательство в Совете Безопасности ООН 2017-2018 годов, действия казахстанских властей по преодолению террористической угрозы и беспорядков в январе 2022 года., вступление Казахстана в ВТО, казахстанскую инициативу по созданию форума Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и многое другое.

Такая поддержка Китаем обусловлена не менее последовательной позицией Казахстана в совместных договоренностях на международной арене. К примеру, Казахстан однозначно придерживается позиции «одного Китая», не признавая сепаратизма на острове Тайвань.

И даже в августовском скандале с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань казахстанский МИД официально заявил, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, подобные поездки, согласно международному законодательству, должны быть согласованы с правительством КНР.

Подобный высокий уровень политических отношений дает очень серьезный позитивный эффект как в сфере безопасности в отношениях с Китаем, так и в экономических проектах.

Экономика отношений

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, за 6 месяцев 2022 года товарооборот Казахстана с Китаем составил 11,26 млрд долларов. Это на 36,2% больше, чем в 2021 году, притом, что в регионе бушуют санкционная война и геополитическая конкуренция.

Более того, геополитические штормы, наоборот, подстегнули казахстанско-китайскую торговлю, несмотря на многие опасения по судьбе Шелкового пути. Китай не присоединился к антироссийским санкциям, а потому стал активнее использовать самые разные направления, чтобы нарастить поставки на российский рынок, где для китайских товаров освободились целые ниши. Так, объем импорта из Китая вырос из-за резкого увеличения поставок автомобилей, производственного оборудования, компьютеров и другой высокотехнологичной продукции.

И опасения вторичных санкций здесь необоснованны, так как Китай в Россию поставляет продукцию собственного производства, не входящую в западные санкционные списки.

Казахстан экспортирует в Китай в основном минеральные продукты, металлы и продукцию химической промышленности. В свою очередь Китай поставляет текстильные изделия, машины, оборудование, изделия из металла, керамики и стекла, а также товары народного потребления.

Инвестиции с Востока

Важную роль в росте национальной экономики играет привлечение внешних займов, инвестиций и прогрессивных технологий. Образно говоря, качественные инвестиции приносят в страну новые деньги и новые технологии, что дает свежую кровь в тело казахстанской экономики.

В этом направлении Правительством Казахстана ведется последовательная работа по привлечению зарубежных инвестиций, и Китай здесь играет важнейшую роль. По данным Национального банка РК, по итогам 2021 года Китай занимает 5-е место (21,7 млрд. долл.) по привлеченным в РК иностранным инвестициям после Нидерландов, США, Швейцарии и России.

Большое значение придается экспорту казахстанской сельхозпродукции в Китай. Министерствами сельского хозяйства и иностранных дел РК оказывается соответствующая помощь казахстанским предприятиям и инициировано подписание 18 двусторонних протоколов между правительствами Казахстана и Китая. В результате на сегодняшний день около 600 отечественных предприятий, производящих пшеницу, говядину, свинину, сою, мед, рыбу, рапс, люцерну, кукурузу, муку и мучные изделия, получили разрешение на поставки своей продукции на китайский рынок.

Особенностью данного сотрудничества являются нацеленность на создание высокотехнологичных производств, реализация промышленного потенциала в РК, модернизация инфраструктуры, стимулирование несырьевого сектора экономики, а также создание более 25 тысяч новых рабочих мест для граждан Казахстана.

Транспортный хаб

Будучи "золотым мостом" в сердце Евразии и находясь на важном перекрестке путей, соединяющих Азию и Европу, Север и Юг, Казахстан первым поддержал инициативу "Пояса и пути", которая в полной мере доказала свою эффективность и полезность для его участников.

Реализуется сопряжение новой экономической политики Казахстана "Нурлы жол" с инициативой "Экономический пояс Шелкового пути". В условиях замедления общемировой экономической активности данные проекты способствуют созданию новых рабочих мест и предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Благодаря совместному терминалу в китайском порту Ляньюньган увеличивается число контейнерных перевозок из Китая в Казахстан и далее в Россию, Европу, страны Центральной Азии и Прикаспийского региона. Дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок из Китая через территорию нашей страны стимулирует международную торговлю в регионе и раскрывает транзитные и логистические возможности Казахстана.

Данный фактор во многом способствовал созданию в Казахстане свободной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота", Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", морских портов Актау и Курык на Каспийском море, нового железнодорожного коридора "Казахстан – Туркменистан – Иран" общей протяженностью около 900 км и международной автомагистрали "Западная Европа – Западный Китай".

Объемы транзитных перевозок контейнеров через казахстанско-китайские пограничные переходы Достык и Алтынколь планомерно растут из года в год. В 2020 году выросли на 43% в сравнении с предыдущим годом и составили 781 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент англ. TEU) (в 2019 году – 545 тыс. ДФЭ), а в 2021 году выросли на 23,4% в сравнении с предыдущим годом и составили 964 тыс. ДФЭ (2020 год – 781 тыс. ДФЭ). В январе-марте 2022 года объемы продолжили рост, составив 154 тыс. ДФЭ, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года (140 тыс. ДФЭ).

Тем сам казахстанско-китайские отношения переживают этап планомерного роста, что во многом связано с взаимной политикой прагматичного и добрососедского роста. И хотя пандемия COVID-19 внесла изрядный хаос в международные контакты, Казахстан и Китай сумели выстроить систему, которая позволила минимизировать негативное влияние пандемии на двустороннее сотрудничество, наращивая товарооборот и закладывая фундамент для дальнейших совместных проектов.

Геополитическая турбулентность в Евразии, выразившаяся в противостоянии России и Запада, также не смогла ухудшить экономические и политические связи между Казахстаном и Китаем, тем самым подтвердив тезис о сложившемся прочном фундаменте взаимодействия.