Казахстан поэтапно переходит на цифровое эфирное телевещание

В последние годы наблюдается стремительное развитие технологий и особенно ярко оно выражается во внедрении новых методов доставки информации.

Благодаря внедрению современных технических решений АО "Казтелерадио", с 2018 года в стране начался поэтапный переход на цифровое эфирное вещание, с полным отключением аналогового телевидения.

Сегодня сигналы с высоким качеством изображения и звука доступны телезрителям Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской областей, а также гостям и жителям столицы, Алматы и Шымкента. Охват ЦЭТВ составляет 92,43% площади республики.

Что же такое цифровое эфирное телевидение?

Если объяснить просто, то это переход на новую технологию доставки сигнала.

Аналоговый сигнал передавал лишь два-три канала в сельской местности, был уязвим к погодным явлениям, в связи с чем чаще подвергался искажениям. Цифровое эфирное телевидение позволяет принять более качественное изображение и звук, а главное – увеличить количество транслируемых каналов более чем в два раза – до 30 в областных центрах и до 15 даже в самых отдаленных районах.

Помимо этого, абонентам доступны различные сервисы – телепрограмма, краткое описание просматриваемой передачи и прочее, словом, переход с аналогового вещания – это огромный шаг вперед как для телезрителей, так и для АО "Казтелерадио" как национального оператора вещания.

Стать абонентом цифрового эфирного телевидения очень просто. Достаточно подключить к телевизору приставку, которая принимает цифровой сигнал, и дециметровую антенну, все – перед вами полный список отечественных каналов с отличным качеством.

Кстати, большинство современных телевизоров уже имеют встроенный приемник цифрового эфирного сигнала, что позволяет смотреть любые программы, не используя приставку.

Очень важно, что все каналы, вещаемые в пакете цифрового эфирного ТВ, абсолютно бесплатны.

Таким образом, переход на цифровое эфирное телевидение – это замечательная возможность смотреть любимые передачи в отличном качестве совершенно бесплатно, находясь даже далеко от областных центров и городов республиканского значения.

Подробная информация о способах подключения и приобретения оборудования доступна на сайте, а также по телефонам 8 8000 800 193, с мобильного оператора бесплатно, или по номеру 193.