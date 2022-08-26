Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок стартует в Нур-Султане

В Нур-Султане стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Первыми свою продукцию в столице представят аграрии Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, открывает сезон Туркестанская область – завтра, 27 августа.

Более 70 сельхозпроизводителей из региона представят 535 тонн своей продукции.

Фото: gov.kz

Сельхозтоваропроизводители Туркестанской области представят 113,5 тонны мяса и мясопродуктов, 165,5 тонны овощей, 23 тонны картофеля, 72 тонны молочных продуктов, 69 тонн бахчевых, 34 тонны фруктов, 8 тонн меда, 31 тонну фруктовых соков и консервированных продуктов, 11 тонн рыбы, 20 тыс. штук яиц и две тонны хлебобулочных изделий. Реализовывать их будут по ценам ниже рыночных на 15-20%. Ярмарка будет сопровождаться концертной программой. Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбол Бекмуратов

Отметим, что в этом году по многочисленным просьбам жителей локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ "Хан Шатыр" на территорию напротив Ледового дворца "Барыс Арена".

Фото: gov.kz

Как сообщил заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султана Куаныш Сапаров, ярмарки в столице будут проводиться также на площадке возле стадиона "Астана-Арена" по адресу: Туран, 48.

В целом еженедельные сельскохозяйственные ярмарки начали свою работу 11 июня текущего года. Участие в них принимали товаропроизводители из Акмолинской и Карагандинской областей, а также СКО. Только за два дня на ярмарке реализовывалось 100 тонн продукции. Кроме того, в столице на территории двух районов проводятся ярмарки выходного дня. В районе Есиль – по адресу: ул. Сауран 7. Дни проведения: суббота-воскресенье. Куаныш Сапаров

В районе Алматы ярмарка проходит по адресу: ул. Жургенова, 27. Дни проведения – суббота-воскресенье. В ярмарке принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров, крестьянские хозяйства из близлежащих районов Карагандинской и Акмолинской областей, а также оптовики рынка "Шапагат".