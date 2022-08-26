Казахстанские профессора вспоминают курьезные случаи, связанные с "Параграфом"

Одной из лучших информационных систем в странах СНГ - "Параграфу" исполняется 25 лет. За это время его пользователями стали тысячи юристов не только из Казахстана, но и других стран. Сегодня они вспоминают, как начинали работать с этой уникальной правовой базой, сообщает Zakon.kz.

Сергей Климкин: Современные молодые юристы даже представить не могут, как мы работали без "Параграфа"

Сергей Иванович Климкин, к.ю.н., профессор Университета "Нархоз", главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК рассказал, как привыкал к Информационной системе "Параграф", который сейчас для него является незаменимым, и какие курьезные случаи при этом происходили.

Фото: из личного архива Сергея Климкина

- Будучи еще студентом, при прохождении ознакомительной и производственной практик обращал внимание на пухлые кодексы, в особенности КоАП, которыми пользовались сотрудники судов и прокуратуры – мои будущие коллеги, - рассказывает ученый. - Оказывается, в те времена, это был конец 80-х, для соответствующих государственных органов в централизованном порядке распечатывались и рассылались тексты изменений и дополнений в законодательство. А сотрудники потом делали нужные вклейки. По крайней мере, там, где я практиковался. Благо, в те времена такой нестабильности законодательства, как сейчас, не было.

Начав практическую деятельность в качестве юрисконсульта, Сергей Иванович по вечерам, словно на занятиях в кружке "очумелые ручки", делал вырезки из очередного номера «Казахстанской правды» и вклеивал их поверх текста нормативных правовых актов. Если закон о внесении очередных изменений и дополнений был объемным и публиковался на обеих сторонах листа газеты, то ему приходилось снимать копии обратной стороны, что сильно усложняло и затягивало процесс. Молодому, современному поколению юристов это представляется чем-то смешным и запредельным, они даже представить не могут, как они работали таким образом, но это действительно так было.

- Сейчас же без информационной системы "Параграф", как без рук, без нее нам, юристам, никак не обойтись, - говорит Сергей Иванович. - Лично мне, к примеру, "Параграф" оказывает большую помощь в моей основной деятельности – преподавания в университете "Нархоз", включая работу юридической клиники, где активно взаимодействуем со специалистом Элиной Черногрицкой.

Также, по мнению профессора, "Параграф" необходим при подготовке аналитических справок к законам для Института законодательства и правовой информации, научных правовых заключений, публикаций в СМИ, при участии в Комментарии к Гражданскому кодексу – в НИИ частного права Каспийского университета.

Данной системой он активно пользуется и при рассмотрении арбитражных споров, проведении бизнес-тренингов для практикующих юристов и курсов повышения квалификации судей в Академии правосудия при Верховном суде. Как видим, диапазон использования "Параграфа" очень широк у него.

- По складу характера я человек консервативный, не склонный к переменам, я предпочитаю стабильность и все привычное, - продолжает Сергей Иванович. - Поэтому иногда реакционно воспринимаю что-то новое. Например, 12 лет я проработал в КазГЮИ (КазГЮУ, КазГЮА) и чуть больше – в Каспийском университете. Также более 12 лет ездил на "Жигулях" (зато с люком и госномером "005"). Моя супруга, являясь таковой уже тридцать второй год, также стабильно, шестнадцатый год неизменно управляет "Honda CRV". Да и квартире нашей под тридцать.

Поэтому, рассказывает профессор, когда "Параграф" в свое время перешел на иной формат, он долго и мучительно приспосабливался к новым алгоритмам работы с системой. Даже упросил сотрудницу Ольгу Михайловну Иванцову установить ему новый "Параграф", при этом оставив старый. Так и было у него на «рабочем столе» в компьютере два "Параграфа".

- Вообще, с Ольгой Михайловной очень интересно и приятно работать. Как и всегда, если имеешь дело с большим специалистом, мастером своего дела, - вспоминает ученый. - У нас даже есть свой особый лексикон. К примеру, когда возникала какая-то срочная необходимость в проверке системы, я в силу своей компьютерной грамотности, неизбежно стремящейся к уровню плинтуса, сообщаю ей ID и пароль в TeamViewer и спрашиваю: "Вы уже во мне?", а в ответ слышу: "Да, уже там". И это не из раздела "18+". :-)

Сергей Иванович помнит и забавные случаи. Так, полтора года назад он проводил анализ Закона "Об автомобильном транспорте". Как известно, система "Параграф" позволяет с помощью гиперссылок выходить на подзаконные акты, причем делать это очень глубоко и ретроспективно.

- И тут в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом я обратил внимание на часть 1 пункта 200, где было написано буквально следующее: "Остановочные пункты при осуществлении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа не должны обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров и не должны совпадать с остановочными пунктами маршрутов регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа". Моя бурная фантазия начала мгновенно рисовать картинки, на которых убитые сельскими дорогами желтые советские ПАЗики высаживают пассажиров у крутых обрывов глубиной не менее 24 метров или в местах скопления диких хищных животных.

Утром профессор сообщил об этом известному юристу, одному из основоположников и руководителей "Параграфа" Игорю Юрьевичу Лоскутову и он сказал, что коллеги в лице Михаила Коломина еще ночью разобрались с этой оказией.

- В этой связи вспоминается схожая ситуация с официально опубликованным в "Казахстанской правде" Гражданским кодексом (Общая часть), где в пункте 3 ст. 354 я нашел элементарную опечатку с отрицательной частицей "не". Аналогичный случай произошел и с содержанием пункта 3 ст. 41 ГК (Общая часть), в первой и второй частях которого были использованы слова "должны", тогда как, оказывается, в тексте Гражданского кодекса (Общая часть), принятом Верховным советом и подписанном президентом, в части второй п. 3 ст. 41 использовалось слово "могут".

И если специалисты "Параграфа" устраняли обнаруженную ученым забавную опечатку уже к утру следующего дня, то для исправления ГК потребовалось три года, благодаря закону от 2 марта 1998 года.

- Искренне желаю команде "Параграфа" поддерживать свой высочайший уровень, продолжать и дальше оказывать неоценимую помощь в работе не только юристам различных профилей, но и всем гражданам нашей страны, а также личного благополучия, - поздравил с 25-летием сотрудников "Параграфа" ученый.

Елена Нестерова: "Параграф" не уступает, а в чем-то даже превосходит зарубежные аналоги

Своими воспоминаниями поделилась и к.ю.н., ассоциированный профессор Каспийского Университета Елена Викторовна Нестерова. На ее взгляд, казахстанская ИС «Параграф» ничуть не уступает, а в чем-то даже превосходит свои зарубежные аналоги.

Фото: из личного архива Елены Нестеровой

- "Параграф" я знаю и люблю давно, еще с конца 90-х, задолго до ребрендинга, когда в студенческие времена базу можно было приобрести на компакт-диске "Юрист" или пользоваться интернет-версией, получая доступ к платному контенту по специальным карточкам, - говорит Елена Викторовна. - Помню, уже в то время в системе была классная база судебных актов с удобным ситуативным поиском, много аналитики и, разумеется, вся нормативная документация.

Сайт Zakon.kz как-то незаметно и быстро стал самым популярным и читаемым юридическим порталом. На его форуме собиралось много практикующих юристов и обсуждались самые актуальные прикладные вопросы, комментировались юридические новости и изменения законодательства, публиковались научные статьи, которые зачастую сопровождались горячей полемикой в комментариях.

Говоря об этом, профессор отметила, что позднее началось уже профессиональное сотрудничество с командой "ЮрИнфо".

- Это и публикации в самом крутом и модном тогда глянцевом казахстанском юридическом журнале "Юрист", который у меня всегда ассоциируется, в первую очередь, с теплым общением с Маей Аскаровной Агибаевой, которая была его несменным главным редактором, - говорит Елена Викторовна. - И работа с командой издательства "Юрист" по выпуску сборников "Гражданское законодательство: статьи, комментарии, практика". Затем уже публикации в цифровой форме в "Аналитике Параграфа", проведение вебинаров, запись видео-лекций.

Лет семь назад профессор по предложению руководителя "Параграфа" Михаила Коломина и сотрудницы Элины Черногрицкой экспериментально записала пару видеолекций на тему изъятия земельных участков. После этого к ней до сих пор обращаются люди из разных регионов страны по вопросам изъятия госорганами их собственности. То есть работа системы очень способствует повышению правовой грамотности, а также позволяет обмениваться опытом на профессиональном уровне, считает она. По ее мнению, всегда интересно проводить вебинары на площадке "Правмедиа": много актуальных вопросов и полезных отзывов.

- Думаю, очень важной и ценной особенностью "Параграфа" является то, что огромное количество актуального авторского юридического материала - статьи, учебники, комментарии, вебинары и так далее находятся в бесплатном доступе и очень помогают и студентам, и практикующим юристам, - считает Елена Викторовна.

- Взять, к примеру, электронную "Библиотеку Параграфа", в которой собраны сотни работ казахстанских ученых и практикующих юристов, и которая постоянно пополняется. Каждая моя, например, лекция по гражданскому праву начинается со списка литературы, к которой мои слушатели могут легко, быстро и бесплатно получить доступ в системе "Параграф".