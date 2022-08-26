Касым-Жомарт Токаев принял представителей Национального курултая

Основной темой беседы президента с председателем республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Сериком Акылбаем стали перспективы развития правовой системы в Казахстане, передает Zakon.kz.

Серик Акылбай высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения "Институт развития местного самоуправления" Сергеем Худяковым были рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления.

Фото: akorda.kz

Сергей Худяков также поделился своим видением развития консолидации общества.