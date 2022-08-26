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Почему сорван дебют казахстанского нокаутера Армана Ашимова в UFC

ММА Срыв Боя Фото: Instagram/ashimarman92
Казахстанские фанаты смешанных единоборств очень хорошо знают Армана Ашимова, перспективного и талантливого файтера-легковеса, который запомнился досрочными победами нокаутом. Как стало известно, его долгожданный первый поединок под флагом UFC не состоялся, сообщает Zakon.kz.

Как заявил сам Ашимов, он мог дебютировать в UFC летом этого года в Сингапуре, но первый бой в сильнейшей лиге мира пока пришлось отложить.

Я должен был 10 июня в Сингапуре выступить на турнире UFC 275, бой организовал Саят Абдрахманов. Соперником был китаец, но он попросил другого противника, в связи с этим бой не состоялся. Сейчас многие говорят, что Арман потерял цель попасть в UFC. Это не так, на все воля Аллаха, к цели приходит кто-то рано, кто-то поздно. Саят обещал где-то в сентябре – октябре организовать новый бой.Арман Ашимов

Арман Ашимов (12-3) является экс-чемпионом лиги М-1 в наилегчайшем весе. В последнее время часто появлялся на боях с голыми кулаками, где тоже заимел армию своих поклонников, запомнившись рядом красивых поединков в Украине.

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