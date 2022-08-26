Подросток получил ключи от квартиры за спасение двухлетнего малыша

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

На прошлой неделе в микрорайоне "Универсам" двухлетний ребенок провалился в открытый канализационный колодец. На помощь пришел подросток, который проходил мимо. Героем оказался 15-летний Арман Аманжолов. Он приехал из Аральска, чтобы поступить в колледж, передает Zakon.kz.

Героизм юноши восхитил всех. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вручил ему ключи от квартиры, приобретенной на спонсорские деньги. От имени всех жителей области выражаю благодарность нашему батыру Арману и его родителям. Глава государства в своих выступлениях неоднократно говорил о том, что недооценивать смелые поступки граждан нельзя. В регионе достаточно неравнодушных граждан. Сегодня от их имени мы вручаем ключи от собственного жилья герою, совершившему подвиг в мирное время. Пусть этот подвиг простого сельского ребенка станет примером для таких же ребят, как он сам, и таких граждан в стране будет много. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области Арман Аманжолов родился в 2007 году в селе Боген Аральского района. В семье пятеро детей: двое братьев и две сестры. Отец Жаналык –безработный, мать Майра работает в школьной столовой. Читайте также Двух лебедей спасли в Костанайской области Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане Казахстанка, попавшая в трудовое рабство в Лаосе, возвращается домой

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