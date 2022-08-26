Лучшей школе Кызылординской области вручили сертификат на 34 млн тенге

В преддверии нового учебного года в Кызылординской области прошло традиционное августовское совещание, в котором приняли участие порядка 1 тыс. педагогов. На конференции рассмотрены актуальные вопросы в сфере образования, а также награждены лучшие учителя, передает Zakon.kz.

В заседании приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, вице-министр просвещения Гани Бейсембаев, депутаты Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы, Акмарал Альназарова, депутаты маслихата и ветераны сферы образования, директора школ и учителя.

На совещании педагогов, прошедшем на тему "Образованная нация: глубокие знания, трудолюбие и патриотические качества", Нурлыбек Налибаев отметил, что "образование – это главная ценность, государство оказывает поддержку учителям на достойном уровне".

По инициативе президента за последние годы осуществлены масштабные реформы в сфере образования, предприняты новые инициативы по повышению статуса педагога. Это в свою очередь показатель особого уважения к профессии и заботы о сфере образования, – сказал Налибаев.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Он отметил, что, учитывая демографический рост в регионе, в ближайшие три года в регионе планируется строительство 20 госшкол.

На сегодняшний день за счет спонсорских средств построены 20 частных школ. В ближайшие годы ожидается сдача еще 12 объектов, построенных совместно с инвесторами. Уже в этом году будет окончено строительство шести новых школ: две из них введем в эксплуатацию в следующем месяце, остальные четыре – до конца года. Существует риск, что шесть учебных заведений будут работать в три смены. При этом мы решили проблему трех аварийных школ из четырех, две из них сдадим в сентябре текущего года. В целях исключения дефицита планируется окончание строительства пристройки к двум городским образовательным учреждениям: к школе имени Абая на 550 и №101 – на 375 ученических мест. Их стоимость составляет порядка 1,6 млрд тенге. Таким образом, мы снизим нагрузку и устраним угрозу трехсменного обучения. Нурлыбек Налибаев

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Выступавшие на конференции спикеры рассказали о последних изменениях в сфере образования, обсудили общие вопросы поддержки одаренных детей, образования, поделились идеями.

Вице-министр Гани Бейсембаев подчеркнул, что для того, чтобы в эпоху перемен следовать темпам развития сферы образования, необходимо обновлять методику учителей, и остановился на изменениях в новом учебном году. Депутат Сената Мурат Бактиярулы затронул вопрос издания учебников, подготовки специалистов в колледжах.

На августовском совещании двум ветеранам-учителям Толепбергену Касымову и Марку Подольскому присвоено звание «Почетный гражданин» Кызылординской области. Глава региона выразил им благодарность и признательность за труд.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Также Нурлыбек Налибаев поблагодарил 15-летнего Армана Аманжолова. Подросток спас двухлетнего ребенка, провалившегося в канализационный колодец. От имени спонсоров аким области вручил герою ключи от квартиры.

Кроме того, по результатам ежегодного конкурса грантом акима области "Лучшая организация среднего образования" награждена школа №262 имени Узакбая Караманова Аральского района. Размер вознаграждения составил 34 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Затем глава региона вручил гранты выпускникам. Отмечается, что в текущем году были выделены 100 образовательных грантов акима области для выпускников школ. Налибаев дал наставления выпускникам.

В ходе конференции состоялось и вручение наград. Три педагога получили нагрудные знаки «Ыбырая Алтынсарина», один работник сферы образования награжден званием «Почетный работник образования». Лучшим учителям вручены медали «Еңбек ардагері», «Мейірім», а также благодарственные письма акима области.