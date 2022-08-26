ДТП двух большегрузов в Алматинской области: погиб водитель

В Алматинской области в Илийском районе, не доезжая до поселка Междуреченское, накануне вечером произошла страшная авария со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Алматинской области, на 48-м километре автодороги Тонкерис - Байсерке - Междуреченск в Илийском районе 49-летний водитель КАМАЗа, следовавший в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузной машиной Volvo.

В результате ДТП погиб водитель КАМАЗа. По факту аварии зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК и назначены экспертизы.