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Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане

погода Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и семи областях страны на 27 августа, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане днем ожидается гроза.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем – град. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем – сильная жара 36 градусов.

Днем на западе, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

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Казгидромет Казахстан Нур-Султан
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