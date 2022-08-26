В Кокшетау студент подрабатывал закладками мефедрона

В Кокшетау задержан 19-летний студент колледжа за закладку мефедрона в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, на протяжении двух месяцев летних каникул парень делал закладки мефедрона в разных частях города, а места закладок через фотоотчеты отправлял кураторам.

Во время следственных действий полицейские изъяли у него сотовый телефон. А в ходе обыска обнаружили 64 пакетика zip lock с содержимым аналогом психотропного вещества "мефедрон". Его вес согласно проведенной экспертизе составил 22,64 грамма.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК.

На период следствия закладчик задержан и водворен в ИВС.