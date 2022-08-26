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Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

цена на газ в Европе достигла исторического максимума Фото: pxhere
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила 3360 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 26 августа, сообщает Zakon.kz.

Ближайшие фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке чуть выше $3290 за 1 тыс. куб. м. Стоимость газа выросла за день примерно на 2%, пишут "Известия".

Исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Накануне, 25 августа, цена на газ доходила до $3312 за 1 тыс. куб. м. 22 августа стоимость достигла $3050, но затем опустилась ниже $2900.

19 августа в "Газпроме" предупредили, что поставки по газопроводу "Северный поток" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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