Жамбылская трагедия: спасатели и военные почтили память погибших при взрывах близ Тараза
На территории Специализированной пожарной части № 1 города Тараза у памятника героям, погибшим во время взрывов боеприпасов в Жамбылской области, прошел день памяти. На мероприятии собрались родные, друзья, коллеги, а также личный состав ДЧС по Жамбылской области, представители местных исполнительных органов и общественность.
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
А на месте трагедии, в Байзакском районе, сегодня открыли мемориал погибшим сотрудникам. Руководство подразделений отметило, что погибшие военные и спасатели проявили мужество и героизм, ценой своих жизней спасли население от нависшей опасности. Дань памяти героям сегодня отдали во всех региональных подразделениях ДЧС и в воинских частях страны.
Страшная трагедия, унесшая жизни 17 человек, произошла ровно год назад – 26 августа 2021 года. На военном складе боеприпасов под Таразом вечером начался крупный пожар, после чего последовало около десяти мощных взрывов. Ударной волной были выбиты окна, двери и частично разрушены стены сотен домов, магазинов и АЗС.
Фото: Instagram/jambyl_tjd
Стоит отметить, что по тревоге был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав войсковой части 5513 в количестве 520 человек. Близ военных складов остановили движение всех поездов, временно была закрыта международная автотрасса.
Почти сразу началась эвакуация жителей трех близлежащих населенных пунктов. Многие жители сел были вынуждены на несколько дней перебраться во временное жилье, лишь некоторые решили остаться у родных.
Cледствие установило, что на военной базе в Жамбылской области хранились инженерные боеприпасы. Часть из них была вывезена два года назад после взрыва в Арыси.
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Глава государства посмертно наградил орденами спасателей, погибших при ликвидации пожара. Высшее звание в стране — "Народный Герой" –присвоено полковнику Меиржану Айманову — заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно).
Фото: facebook.com/Бердібек Сапарбаев
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Силами сводного отряда по ликвидации последствий происшествий полностью проведена повторная очистка местности населенного пункта Кайнар, в котором имеется 20 домов, военного городка, прилегающей территории, административной территории воинской части, а также по внешнему периметру и непосредственно внутри технической территории. Эта работа начата 24 марта 2022 года. Из 73 объектов хранения, подлежащих очистке, на сегодняшний день очищено 60, или 82%. Осталось произвести очистку оставшихся 13 объектов. Пресс-служба Министерства обороны РК
Все взрывоопасные предметы, собранные в результате поиска в прошлом году и складированные на технической территории, уничтожены в полном объеме. В настоящее время ведется работа по поиску фрагментов боеприпасов на всей указанной территории и по их утилизации.
Уничтожение фрагментов взрывоопасных предметов производится методом подрыва на удаленном участке в горной местности. Территория специально отведена для проведения подрывных работ акиматом Жамбылской области. На данный момент работу по поиску и обнаружению фрагментов боеприпасов, а также по утилизации собранных боеприпасов ведет 11-й сводный отряд ликвидации последствий происшествий. Работа каждого отряда длится 21 день, после чего происходит ротация. Пресс-служба Министерства обороны РК
Подрывные работы по уничтожению фрагментов боеприпасов начались в июне этого года. Они проводятся в рабочие дни. Один подрыв – в первой половине дня, другой – во второй.
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Одновременно с поиском и обнаружением фрагментов боеприпасов на территории воинской части продолжается работа по поиску командира пожарного расчета войсковой части 28349 младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, который числится без вести пропавшим.Пресс-служба Министерства обороны РК