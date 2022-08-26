Жамбылская трагедия: спасатели и военные почтили память погибших при взрывах близ Тараза

В Таразе отдали дань памяти пожарным и военнослужащим, погибшим год назад в результате взрывов инженерных боеприпасов на воинском складе Байзакского района Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

На территории Специализированной пожарной части № 1 города Тараза у памятника героям, погибшим во время взрывов боеприпасов в Жамбылской области, прошел день памяти. На мероприятии собрались родные, друзья, коллеги, а также личный состав ДЧС по Жамбылской области, представители местных исполнительных органов и общественность.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Почтить память погибших спасателей и возложить цветы прибыли председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов и первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров.

А на месте трагедии, в Байзакском районе, сегодня открыли мемориал погибшим сотрудникам. Руководство подразделений отметило, что погибшие военные и спасатели проявили мужество и героизм, ценой своих жизней спасли население от нависшей опасности. Дань памяти героям сегодня отдали во всех региональных подразделениях ДЧС и в воинских частях страны.

Страшная трагедия, унесшая жизни 17 человек, произошла ровно год назад – 26 августа 2021 года. На военном складе боеприпасов под Таразом вечером начался крупный пожар, после чего последовало около десяти мощных взрывов. Ударной волной были выбиты окна, двери и частично разрушены стены сотен домов, магазинов и АЗС.

Фото: Instagram/jambyl_tjd

В результате сильного пожара пострадали 98 человек, один до сих пор числится без вести пропавшим.

Стоит отметить, что по тревоге был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав войсковой части 5513 в количестве 520 человек. Близ военных складов остановили движение всех поездов, временно была закрыта международная автотрасса.

Почти сразу началась эвакуация жителей трех близлежащих населенных пунктов. Многие жители сел были вынуждены на несколько дней перебраться во временное жилье, лишь некоторые решили остаться у родных.

Cледствие установило, что на военной базе в Жамбылской области хранились инженерные боеприпасы. Часть из них была вывезена два года назад после взрыва в Арыси.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Практически тем же вечером прошение об отставке подал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. А 29 августа 2021 года указом президента страны Касым-Жомарта Токаева было объявлено Национальным днем траура.

Глава государства посмертно наградил орденами спасателей, погибших при ликвидации пожара. Высшее звание в стране — "Народный Герой" –присвоено полковнику Меиржану Айманову — заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно).

Фото: facebook.com/Бердібек Сапарбаев

Стоит отметить, что уничтожение фрагментов боеприпасов на военных складах в Байзакском районе все еще продолжается. В пресс-службе Министерства обороны страны рассказали, что все это делается для обеспечения безопасности населения.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Силами сводного отряда по ликвидации последствий происшествий полностью проведена повторная очистка местности населенного пункта Кайнар, в котором имеется 20 домов, военного городка, прилегающей территории, административной территории воинской части, а также по внешнему периметру и непосредственно внутри технической территории. Эта работа начата 24 марта 2022 года. Из 73 объектов хранения, подлежащих очистке, на сегодняшний день очищено 60, или 82%. Осталось произвести очистку оставшихся 13 объектов. Пресс-служба Министерства обороны РК

Все взрывоопасные предметы, собранные в результате поиска в прошлом году и складированные на технической территории, уничтожены в полном объеме. В настоящее время ведется работа по поиску фрагментов боеприпасов на всей указанной территории и по их утилизации.

Уничтожение фрагментов взрывоопасных предметов производится методом подрыва на удаленном участке в горной местности. Территория специально отведена для проведения подрывных работ акиматом Жамбылской области. На данный момент работу по поиску и обнаружению фрагментов боеприпасов, а также по утилизации собранных боеприпасов ведет 11-й сводный отряд ликвидации последствий происшествий. Работа каждого отряда длится 21 день, после чего происходит ротация. Пресс-служба Министерства обороны РК

Подрывные работы по уничтожению фрагментов боеприпасов начались в июне этого года. Они проводятся в рабочие дни. Один подрыв – в первой половине дня, другой – во второй.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

По информации пресс-службы, на сегодняшний день уничтожено свыше 31 тысячи взрывателей к взрывоопасным предметам и свыше 65 тысяч фрагментов взрывоопасных предметов.