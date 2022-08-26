Модернизация Петропавловской ТЭЦ-2: какие работы завершат до конца года

Специалисты Петропавловской ТЭЦ-2 отчитались о завершении работ в рамках инвестиционной программы 2022 года в ходе пресс-тура, организованного АО "Севказэнерго" совместно с Департаментом комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО, передает Zakon.kz.

В ходе мероприятия журналистам, представителям регионального совета ППК СКО "Атамекен", партии "Акжол", ТОО "Казэнергоэкспертиза" были продемонстрированы объекты реконструкции и модернизации ПТЭЦ-2.

Как отметил генеральный директор АО "Севказэнерго" Олег Перфилов, теплоэлектроцентраль к отопительному сезону активно готовят в круглосуточном режиме. Работы на трубе проводятся только в дневное время по технике безопасности. На ремонте котлов бригады работают посменно по 12 часов, на газоходах ремонт не прекращается ни днем, ни ночью. Задействовано около 500 человек.

Объем инвестиций, согласно утвержденной инвестиционной программе на 2022 год, составляет более 5,3 млрд тенге, при этом общий размер инвестиций в модернизацию станции составит более 7,6 млрд тенге.

Нагрузка станции будет 180-200 МВт – для начала отопительного сезона этого достаточно. К концу сентября четвертый и пятый котлы подключим и выйдет из ремонта седьмой. Начало отопительного сезона начнется в соответствии с графиком и с необходимой температурой, – подчеркнул Олег Перфилов.

В рамках инвестпрограммы производится модернизация котлоагрегатов станции № 5, 9 и № 12 с объемом вложений 1,3 млрд тенге. Также на ПТЭЦ-2 проводится капитальный ремонт турбоагрегатов № 5 и № 7, стоимость работ по которым составила 409,7 млн тенге. Параллельно ведется восстановление дымососного отделения главного корпуса станции, строительство новых газоходов, которые позволят подключить котлоагрегаты № 1, 3, 4, 5 к дымовой трубе № 2. В предстоящий осенне-зимний период в работе будут 11 котлоагрегатов и семь турбоагрегатов станции.

Все мероприятия в рамках исполняемой инвестиционной программы будут завершены к началу отопительного сезона.

Также в 2022 году предприятие намерено выполнить следующие мероприятия:

приобретение и замена пиковых бойлеров в количестве двух штук (294,8 млн тенге);

капитальный ремонт бульдозеров (41,5 млн тенге);

модернизация мостовых кранов котельного цеха (30,6 млн тенге);

капитальный ремонт дымовых труб № 2,3 высотой 150 метров (426,5 млн тенге);

строительство фундамента новой дымовой трубы (427,6 млн тенге);

наращивание ограждающих дамб секции № 3 золоотвала № 2 (657,2 млн тенге).

Модернизация задумана для увеличения объема производства электрической и тепловой энергии, снижения рисков аварийности и исключения простоев, что позволит увеличить надежность оборудования, сократить количество вредных выбросов в окружающую среду и повысить технический уровень производства.

Исполнение основных планов позволит главной генерирующей станции выполнить главную задачу – нести необходимую нагрузку для бесперебойного и качественного теплоснабжения горожан, – отметили в компании.

Акционерное общество "Севказэнерго" представляет собой вертикально интегрированную компанию, включающую все звенья энергоснабжения Северо-Казахстанской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). Является дочерней организацией АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (АО "ЦАЭК").