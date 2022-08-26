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Законодательство РК

Мать погибла, дети госпитализированы – жуткая авария произошла в Шымкенте

ДТП Фото: polisia.kz
На пересечении проспекта Байдибек би и улицы А. Кошерова произошло столкновение автомашин Toyota Camry и Audi S8, передает Zakon.kz.

В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу.

Водителям автомашин и двум пассажирам была оказана медпомощь в городской клинической больнице, после чего они отпущены домой.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначены соответствующие экспертизы.

Ведется досудебное расследование.

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