Мать погибла, дети госпитализированы – жуткая авария произошла в Шымкенте
Фото: polisia.kz
На пересечении проспекта Байдибек би и улицы А. Кошерова произошло столкновение автомашин Toyota Camry и Audi S8, передает Zakon.kz.
В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу.
Водителям автомашин и двум пассажирам была оказана медпомощь в городской клинической больнице, после чего они отпущены домой.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Назначены соответствующие экспертизы.
Ведется досудебное расследование.
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