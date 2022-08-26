Менеджера банка подозревают в покупке кроссовок на деньги клиентки в Кокшетау

Фото: polisia.kz

19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее банковской карты пропали денежные средства. По ее словам, никаких операций в этот период она не проводила, передает Zakon.kz.

Как оказалось, днем ранее девушка пришла в банк для получения услуги по перевыпуску банковской карты, которую она утеряла. Предприимчивый менеджер, осуществив ряд специальных операций и незаконно использовав информационную систему банка, привязал карту клиентки к своему мобильному приложению, а после, как ни в чем не бывало, отдал ей новую карту. Пресс-служба ДП Акмолинской области Сообщается, что в тот же день, выйдя с работы, 26-летний мужчина направился в один из местных магазинов, где приобрел себе спортивные кроссовки за 49 тыс. тенге. Расплатился за покупку менеджер денежными средствами потерпевшей. По данному факту полицейские начали досудебное производство по части 2 статьи 188 УК РК "Кража". Читайте также Мать погибла, дети госпитализированы – жуткая авария произошла в Шымкенте В Кокшетау студент подрабатывал закладками мефедрона ДТП двух большегрузов в Алматинской области: погиб водитель

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