Два проекта по газификации Акмолинской области и СКО рассматривают в Минэнерго
Для этого и в целом для газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей министерством прорабатываются два варианта. Первое, продолжение магистрального газопровода "Сарыарка". Протяженность магистрального газопровода составит 298,1 км, ориентировочная стоимость – 182,1 млрд тенге, – сообщил Акчулаков.
По словам главы ведомства, реализация проекта позволит обеспечить газом 143 населенных пункта, или 420 тыс. человек.
Как стало известно, в настоящее время завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы, участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск и получено заключение государственной экспертизы.
Кроме того, министерством также рассматривается вариант газификации с Российской Федерацией. Министр энергетики сообщил, что данный вариант активно обсуждается между Минэнерго РК и РФ в рамках казахстанско-российской рабочей группы.
Российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене.
Как уточняется, после получения всех исходных данных, влияющих на выбор, будут приняты меры по выработке окончательного варианта газификации северных регионов страны.