Два проекта по газификации Акмолинской области и СКО рассматривают в Минэнерго

Министр энергетики Болат Акчулаков встретился с акмолинцами и ответил на волнующие их вопросы. Как сообщил министр, для полного обеспечения региона газом необходимо строительство магистрального газопровода, передает Zakon.kz.

Для этого и в целом для газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей министерством прорабатываются два варианта. Первое, продолжение магистрального газопровода "Сарыарка". Протяженность магистрального газопровода составит 298,1 км, ориентировочная стоимость – 182,1 млрд тенге, – сообщил Акчулаков.

По словам главы ведомства, реализация проекта позволит обеспечить газом 143 населенных пункта, или 420 тыс. человек.

Как стало известно, в настоящее время завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы, участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск и получено заключение государственной экспертизы.

Кроме того, министерством также рассматривается вариант газификации с Российской Федерацией. Министр энергетики сообщил, что данный вариант активно обсуждается между Минэнерго РК и РФ в рамках казахстанско-российской рабочей группы.

Российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене.