Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Два проекта по газификации Акмолинской области и СКО рассматривают в Минэнерго

рабочий Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Болат Акчулаков встретился с акмолинцами и ответил на волнующие их вопросы. Как сообщил министр, для полного обеспечения региона газом необходимо строительство магистрального газопровода, передает Zakon.kz.
Для этого и в целом для газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей министерством прорабатываются два варианта. Первое, продолжение магистрального газопровода "Сарыарка". Протяженность магистрального газопровода составит 298,1 км, ориентировочная стоимость – 182,1 млрд тенге, – сообщил Акчулаков.

По словам главы ведомства, реализация проекта позволит обеспечить газом 143 населенных пункта, или 420 тыс. человек.

Как стало известно, в настоящее время завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы, участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск и получено заключение государственной экспертизы.

Кроме того, министерством также рассматривается вариант газификации с Российской Федерацией. Министр энергетики сообщил, что данный вариант активно обсуждается между Минэнерго РК и РФ в рамках казахстанско-российской рабочей группы.

Российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене.

Как уточняется, после получения всех исходных данных, влияющих на выбор, будут приняты меры по выработке окончательного варианта газификации северных регионов страны.

Читайте также

Модернизация Петропавловской ТЭЦ-2: какие работы завершат до конца года

Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

Двух лебедей спасли в Костанайской области

Елена Беляева
Акчулаков Болат Акмолинская область Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления