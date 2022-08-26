Финляндия на грани дефицита туалетной бумаги

Один из крупнейших в Европе производителей санитарно-гигиенической продукции заявил о том, что вынужден сократить производство, передает Zakon.kz.

В течение последних недель компания Metsä Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию, – говорится в сообщении.

В компании заявили, что режим экономии может привести к ограничению доступности продукции первой необходимости на рынках.

Между тем эксперты изучают все возможные "меры по повышению энергоэффективности".

Сообщается, что производитель также вынужден ускорить переход к стратегии, ориентированной на свежее волокно, которое позволяет снизить энергопотребление при производстве бумаги по сравнению с переработанным волокном.