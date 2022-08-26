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Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области

здание областного акимата Фото: Zakon.kz
Акимы района Теренколь – Бобровского сельского округа Руслан Умаров и Берегового сельского округа Ренат Куланбаев подписали акты выполненных работ по дорожным ремонтам, которые подрядчики не завершили, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, по бумагам средний ремонт внутрипоселковых дорог был выполнен, а по факту – нет. Кроме того, сельские акимы перечислили бюджетные деньги на эскроу-счет подрядчика.

Отмечается, что в Павлодаре на совете по этике также рассмотрели дело руководителя отдела реального сектора экономики Щербактинского района Равиля Гумарова.

На строительство клуба в селе Есильбай в прошлом году было выделено более 130 млн тенге. Несмотря на то, что подрядчик вовремя и должным образом не сделал работу, ее оплатили.

Члены совета рекомендовали вынести всем троим госслужащим предупреждение о неполном служебном соответствии.

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