Спрос на солнечные батареи вырос в Британии из-за роста цен на электричество

Таким образом британцы хотят смягчить эффект от возросших счетов за электричество предстоящей зимой, передает Zakon.kz.

Согласно данным промышленной ассоциации Соединенного Королевства по солнечной энергии, пишет РИА Новости, развитие новых мощностей идет рекордными темпами. Во втором квартале этого года батареи на крышах домов произвели 95 мегаватт энергии, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Между тем, цена установки солнечных батарей от двух до пяти киловатт выросла на 15%, сроки окупаемости все равно сокращаются из-за роста цен на электричество.

Компании по установке сообщают, что, если ранее заявки выполнялись за месяц, теперь ожидать приходится от двух до трех месяцев.