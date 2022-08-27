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Краснокнижных муфлонов удалось снять на видео блогеру в Мангистауской области

животное Фото: скриншот
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал в Instagram кадры редких животных, которые он снял при помощи квадрокоптера, передает Zakon.kz.
Конец лето обрадовал встречей с горными баранами, пожалуй единственными представителями дикой фауны Мангистауской области, которых можно спокойно встретить в скалистых чинках нашего края, – подписал пост в соцсети Сарсенбаев.

Шум от дрона заинтересовал животных и они с любопытством сами рассматривали технику, отчего кадры получились особенно привлекательными. Казнет оценил находку жителя Актау.

– Спасибо Вам за такие видео!

– Какие красивые!

– Завораживает! Их стоит защищать от недалеких.

Устюртский муфлон, или аркал, является одним из наименее изученных животных Казахстана. 

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