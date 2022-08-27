Краснокнижных муфлонов удалось снять на видео блогеру в Мангистауской области

Фото: скриншот

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал в Instagram кадры редких животных, которые он снял при помощи квадрокоптера, передает Zakon.kz.

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