Ученые определили часть мозга, отвечающую за альтруизм

Британские нейрофизиологи из Бирмингемского университета выяснили, что за альтруистическое поведение отвечает небольшой набор нейронов в поясной извилине мозговой коры, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, этот же участок мозга ранее связывали с восприятием этики и моральных норм, а также со способностью принимать решения и испытывать эмоции.

В исследовании участвовали 38 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Один из ученых просил испытуемых помочь ему исполнить упражнения бесплатно. В это время эксперты наблюдали за активностью мозга добровольцев и отслеживали, насколько она отличается от активности мозга тех, кто получал за ту же работу оплату.

Согласно результатам, активность нейронов в поясной извилине коры мозга наблюдалась у тех, кто помогал незнакомцам из альтруистических мотивов. И в состоянии покоя нейроны были у тех, кто за это получал деньги.

Ученые предполагают, что исследование поможет понять, почему одни люди готовы помогать другим без прямой пользы для себя, а другие действуют исключительно ради собственной выгоды.