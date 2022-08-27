Итальянцев могут ограничить в потреблении света и газа

Об этом заявил партии "Лига" Маттео Сальвини. К подобным мерам правительство может прийти в случае, если цена на природное топливо не снизится, передает Zakon.kz.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов.

Я хотел бы этого избежать, но президент Франции Эммануэль Макрон об этом уже сказал, и Франция еще имеет десятки действующих ядерных реакторов. У нас их нет, мы только импортируем энергию из-за рубежа, так что если мы не вмешаемся, то возникает конкретная опасность того, чтобы решать, кто будет с отоплением, кто нет, кто включает свет, а кто нет, – цитирует Сальвини РИА Новости.

Вопрос роста энерготарифов является одной из основных тем предвыборной кампании в Италии в преддверии голосования 25 сентября. Все партии в своих программах поддержали предложение нынешнего правительства о введении общеевропейского потолка цен на газ.