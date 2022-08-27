Почти вся семья погибла в ДТП в Карагандинской области
Фото: ДП Карагандинской области
В дорожно-транспортном происшествии погибла почти вся семья: муж с женой и трое их детей. Выжил один ребенок, он сейчас находится в больнице, сообщает Zakon.kz.
26 августа около 23:00 на автодороге Балхаш – Приозерск в 23 км от поселка Гульшат в направлении Приозерска 35-летний водитель автомашины Opel Vectra выехал на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются) и допустил лобовое столкновение с автомашиной HOWO под управлением 25-летнего водителя. Начальник Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев
Фото: ДП Карагандинской области
В результате ДТП водитель и его 30-летняя супруга, их трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, один ребенок доставлен в больницу.
Назначены экспертизы.
Фото: ДП Карагандинской области
Фото: ДП Карагандинской области
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