Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Почти вся семья погибла в ДТП в Карагандинской области

Почти вся семья погибла в ДТП в Карагандинской области Фото: ДП Карагандинской области
В дорожно-транспортном происшествии погибла почти вся семья: муж с женой и трое их детей. Выжил один ребенок, он сейчас находится в больнице, сообщает Zakon.kz.
26 августа около 23:00 на автодороге Балхаш – Приозерск в 23 км от поселка Гульшат в направлении Приозерска 35-летний водитель автомашины Opel Vectra выехал на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются) и допустил лобовое столкновение с автомашиной HOWO под управлением 25-летнего водителя. Начальник Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев

В карагандинской области погибла почти вся семья

Фото: ДП Карагандинской области

В результате ДТП водитель и его 30-летняя супруга, их трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, один ребенок доставлен в больницу.

Назначены экспертизы.

погибла семья

Фото: ДП Карагандинской области

в дтп погибла семья

Фото: ДП Карагандинской области

Читайте также

Массовое отравление в бане Аксу: в ДСЭК рассказали подробности

Вторая многоэтажка за месяц пострадала от взрыва газа в Темиртау

Здания судов "заминировали" в Алматы и Алматинской области

Анастасия Стативкина
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления