Почти вся семья погибла в ДТП в Карагандинской области

Фото: ДП Карагандинской области

В дорожно-транспортном происшествии погибла почти вся семья: муж с женой и трое их детей. Выжил один ребенок, он сейчас находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

26 августа около 23:00 на автодороге Балхаш – Приозерск в 23 км от поселка Гульшат в направлении Приозерска 35-летний водитель автомашины Opel Vectra выехал на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются) и допустил лобовое столкновение с автомашиной HOWO под управлением 25-летнего водителя. Начальник Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев Фото: ДП Карагандинской области В результате ДТП водитель и его 30-летняя супруга, их трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, один ребенок доставлен в больницу. Назначены экспертизы. Фото: ДП Карагандинской области Фото: ДП Карагандинской области Читайте также Массовое отравление в бане Аксу: в ДСЭК рассказали подробности Вторая многоэтажка за месяц пострадала от взрыва газа в Темиртау Здания судов "заминировали" в Алматы и Алматинской области

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