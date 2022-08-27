Обладающие мистической силой товары запретят в Японии

В Японии создадут так называемый консультативный совет по борьбе с мошеннической торговлей так называемыми товарами с мистической силой. Как сообщается, жертвами торговцев стали десятки тысяч обманутых людей, передает Zakon.kz.

Мы намерены активно проработать эту проблему в интересах предотвращения дальнейшего ущерба. Министр по делам потребителей Таро Коно

По словам чиновника, жульническая торговля товарами, якобы обладающими мистической силой, известна в Японии с 70-х годов прошлого века. В настоящее время она вновь на слуху в связи с деятельностью "Союза семей за всеобщий мир и объединение", именуемого еще "Церковью объединения", пишет rg.ru.

Ее активисты запугивали японцев последствиями грехов, совершенных когда-то их предками. Для снятия дурной кармы навязывались так называемые "заколдованные товары", которые продавались по огромной цене. Под их видом продавались по высокой стоимости фигурки пагод, якобы очищающие карму. Сумму ущерба оценивают в 124 млрд иен (около 1 млрд долларов).