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12 иностранных рабочих госпитализированы в результате ДТП в Туркестанской области

12 иностранных рабочих госпитализированы в результате ДТП Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области автобус с иностранными рабочими выехал на обочину. Двенадцать человек госпитализированы в больницу, сообщает Zakon.kz.
27 августа около 07:18 в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на перекрестке на 601-м км в районе села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. ДП Туркестанской области

Автобус направлялся из Узбекистана в Кыргызстан.

В салоне находились иностранные граждане. В результате ДТП около 12 человек с травмами госпитализированы в больницу. ДП Туркестанской области

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. На месте работают дознаватели.

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