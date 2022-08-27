12 иностранных рабочих госпитализированы в результате ДТП в Туркестанской области

Фото: primeminister.kz

В Туркестанской области автобус с иностранными рабочими выехал на обочину. Двенадцать человек госпитализированы в больницу, сообщает Zakon.kz.

27 августа около 07:18 в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на перекрестке на 601-м км в районе села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. ДП Туркестанской области Автобус направлялся из Узбекистана в Кыргызстан. В салоне находились иностранные граждане. В результате ДТП около 12 человек с травмами госпитализированы в больницу. ДП Туркестанской области Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. На месте работают дознаватели. Читайте также Почти вся семья погибла в ДТП в Карагандинской области Массовое отравление в бане Аксу: в ДСЭК рассказали подробности Вторая многоэтажка за месяц пострадала от взрыва газа в Темиртау

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