Очень дорого – Жумангарин о ценах на сахар

Фото: primeminister.kz

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства рассказал, в какой магазин ходил в последний раз и какие увидел цены, передает корреспондент Zakon.kz.

В последний раз ходил (в супермаркет. – Прим. ред.) в торговом центре. Мешок сахара 5-килограммовый стоил 5500 тенге. Это очень дорого на сегодняшний день. Сейчас наша задача сделать так, чтобы сахар у нас был, как и остальные виды продовольственных товаров. Во-вторых, нужно постараться снизить цену либо темпы роста. Серик Жумангарин Глава Минторговли отметил, что буквально через час состоится большое совещание, где будет решаться вопрос развития сахарной отрасли. Вы можете сказать рынку: "Хватит поднимать цены!"? – также спросили журналисты у Жумангарина. Можно говорить такие вещи рынку, но он будет работать в нужном направлении только тогда, когда ему это будет удобно. Поэтому метод кнута здесь не проходит. Будем работать, применять рыночные механизмы. Естественно, будем какие-то бюджетные механизмы применять, здесь необходим комплексный подход. Серик Жумангарин Ранее на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил профильным министерствам не допустить ажиотажа с сахаром в регионах. Читайте также Смаилов поручил установить минимальные розничные цены на сахар Скляр об отставке Шукеева: Решение правильное Прогнозы по инфляции до 2027 года озвучили в Казахстане

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