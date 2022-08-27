Талант Медет возглавил департамент по делам госслужбы Актюбинской области

На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области, председателя совета по этике назначен Талант Медет, передает Zakon.kz.

Талант Медет родился в 1980 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «всемирная история» и Юридическую академию «Фемида» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом Управления внутренней политики Карагандинской области.

С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы.

Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.