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Талант Медет возглавил департамент по делам госслужбы Актюбинской области

назначение Фото: пресс-служба АГДС
На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области, председателя совета по этике назначен Талант Медет, передает Zakon.kz.

Талант Медет родился в 1980 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «всемирная история» и Юридическую академию «Фемида» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом Управления внутренней политики Карагандинской области.

С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы.

Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.

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Ирина Лукичева
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