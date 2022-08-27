"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили

"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую дорожную компанию. Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В июле на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую дорожную компанию. Глава государства отметил необходимость исключения дублирования функций.

В рамках исполнения поручения президента Министерством индустрии и инфраструктурного развития был разработан проект постановления правительства по объединению вышеуказанных операторов.

Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО "Казахавтодор" в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол" с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания Единого автодорожного оператора. В частности, объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций.