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"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили

КазАвтоЖол и Казахавтодор объединили Фото: primeminister.kz
"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую дорожную компанию. Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В июле на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую дорожную компанию. Глава государства отметил необходимость исключения дублирования функций.

В рамках исполнения поручения президента Министерством индустрии и инфраструктурного развития был разработан проект постановления правительства по объединению вышеуказанных операторов.

Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО "Казахавтодор" в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол" с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания Единого автодорожного оператора. В частности, объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций.

Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они обе выполняют одну и ту же работу, и численность их работников превышает необходимую величину. Тем не менее число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог вообще не выдерживает критики. Касым-Жомарт Токаев

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