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Часть улицы Тимирязева полностью перекроют в Алматы на четыре дня

Информация о временном перекрытии движения по улице Тимирязева Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении городской мобильности Алматы сообщили о временном перекрытии движения по ул. Тимирязева. Причина – средний ремонт дорог, передает Zakon.kz.
В связи с проведением среднего ремонта дорог с 23:00 27 августа до 07:00 28 августа, также 28, 29, 30 августа с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение по ул. Тимирязева – от ул. Ауэзова до ул. Розыбакиева.Управление городской мобильности Алматы

Также в ведомстве сообщили, что в связи с проведением вышеуказанных работ с 28 по 30 августа включительно временно изменится схема движения общественного транспорта:

  • №18 – в восточном направлении – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – далее по схеме;

  • №22 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

  • №30 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина– далее по схеме;

  • №31 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме. В южном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

  • №32 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

  • №45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова– ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

  • №56 – в северном направлении без изменений. В южном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме;

  • №70 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

  • №79 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

  • №81 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №98 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №116 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №123 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №124, 205 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

  • ТП №1, 9 – будут доезжать до ул. Ауэзова и ехать в обратном направлении по ул. Ауэзова – ул. Габдуллина – ул. Манаса – ул. Тимирязева;

  • ТП №11 – в восточном направлении будет начинать с конечной остановки "Маргулана", ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая и далее по маршруту. В западном направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина, далее по маршруту.

Кроме того, в связи с проведением дорожных работ по ул. Саина и ул. Жандосова будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

  • №212 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова. В западном направлении без изменений;

  • №38 – в южном направлении после ул. Шаляпина будет заезжать под мост. В связи с чем не будет охватывать остановочные пункты "Ул. Юрия Кима", "Ул. Жандосова", "Мкр. Таугуль".

Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Управление городской мобильности Алматы

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