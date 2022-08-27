Часть улицы Тимирязева полностью перекроют в Алматы на четыре дня

Также в ведомстве сообщили, что в связи с проведением вышеуказанных работ с 28 по 30 августа включительно временно изменится схема движения общественного транспорта:

№18 – в восточном направлении – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – далее по схеме;

№22 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№30 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина– далее по схеме;

№31 – в северном направлении – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме. В южном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№32 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова– ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№56 – в северном направлении без изменений. В южном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме;

№70 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№79 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№81 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№98 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№116 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№123 – в северном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№124, 205 – в восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

ТП №1, 9 – будут доезжать до ул. Ауэзова и ехать в обратном направлении по ул. Ауэзова – ул. Габдуллина – ул. Манаса – ул. Тимирязева;