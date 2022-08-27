В Алматинской области не уменьшается число коррупционных правонарушений в сфере образования

В Алматинской области прошло совместное совещание представителей Антикоррупционной службы с руководителями районных отделов образования и представителями акимата. На повестке дня стоял вопрос об искоренении коррупции в сфере образования.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Серика Орымбетова, за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 161 уголовное правонарушение, из которых более 62,1%, или 100 преступлений, являются коррупционными.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также с начала года к нам поступили жалобы от 42 жителей на сферу образования, а за последние только две недели уже зарегистрировано более 13 заявлений. Большинство жалоб поступают из Енбекшиказахского, Карасайского, Илийского и Талгарского районов. Обеспокоенность вызывает то, что число коррупционных правонарушений в сфере образования не уменьшается. Здесь, в основном, преобладают факты взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями. Серик Орымбетов

Отмечается, что в этом году к административной ответственности привлечены 23 директора средних школ Алматинской области по ст. 154 КоАП РК "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен запрет на осуществление такой деятельности".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В свою очередь, замакима Алматинской области Батыржан Байжуманов отметил, что на пути становления Нового Казахстана основная задача в сфере противодействия коррупции – формирование в системе образования "нулевой терпимости" к коррупции, для чего должна проводиться постоянная целенаправленная работа.

На сегодняшний день "родительские комитеты" фактически превратились в инструмент сбора денег на различные мероприятия, проводимые в школах в начале и конце учебного года. Для организационных вопросов класса есть классный руководитель, который за это получает заработную плату. Только общими усилиями мы можем добиться успеха. Батыржан Байжуманов

В завершении встречи спикеры подчеркнули, что работа продолжится в данном направлении.