Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматинской области не уменьшается число коррупционных правонарушений в сфере образования

В Алматинской области не уменьшается число коррупционных правонарушений в сфере образования Фото: Zakon.kz
В Алматинской области прошло совместное совещание представителей Антикоррупционной службы с руководителями районных отделов образования и представителями акимата. На повестке дня стоял вопрос об искоренении коррупции в сфере образования.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Серика Орымбетова, за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 161 уголовное правонарушение, из которых более 62,1%, или 100 преступлений, являются коррупционными.

В Алматинской области растет число коррупционных правонарушений в сфере образования

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также с начала года к нам поступили жалобы от 42 жителей на сферу образования, а за последние только две недели уже зарегистрировано более 13 заявлений. Большинство жалоб поступают из Енбекшиказахского, Карасайского, Илийского и Талгарского районов. Обеспокоенность вызывает то, что число коррупционных правонарушений в сфере образования не уменьшается. Здесь, в основном, преобладают факты взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями.Серик Орымбетов

Отмечается, что в этом году к административной ответственности привлечены 23 директора средних школ Алматинской области по ст. 154 КоАП РК "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен запрет на осуществление такой деятельности".

вопросы искоренения коррупции обсудили в акимате Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В свою очередь, замакима Алматинской области Батыржан Байжуманов отметил, что на пути становления Нового Казахстана основная задача в сфере противодействия коррупции – формирование в системе образования "нулевой терпимости" к коррупции, для чего должна проводиться постоянная целенаправленная работа.

На сегодняшний день "родительские комитеты" фактически превратились в инструмент сбора денег на различные мероприятия, проводимые в школах в начале и конце учебного года. Для организационных вопросов класса есть классный руководитель, который за это получает заработную плату. Только общими усилиями мы можем добиться успеха.Батыржан Байжуманов

В завершении встречи спикеры подчеркнули, что работа продолжится в данном направлении.

Читайте также

Часть улицы Тимирязева полностью перекроют в Алматы на четыре дня

Талант Медет возглавил департамент по делам госслужбы Актюбинской области

Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области

Динара Халдарова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления