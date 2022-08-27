Серия А: главный футбольный матч выходных

Противостояние Туринского "Ювентуса" и "Ромы" всегда были классикой итальянского футбола, и матч на стадионе "Альянц" 27 августа не станет исключением.

"Старая синьора" выкупили у "Торино" лучшего защитника прошлого сезона итальянской Серии А – бразильца Бремера. Вернулся в Турин полузащитник Поль Погба, который, к сожалению, из-за травмы мениска вылетел на два месяца и пропускает эту игру. Также Туринцы подписали Анхеля Ди Марио из ПСЖ, который добавит вариативности в атаке.

Дополнительную интригу поединку придаст выход в составе "Ромы" аргентинца Пауло Дибала, который был одним из лидеров "Ювентуса" последние пять лет и в текущее межсезонье перебрался в столичный клуб.

Нас ждет интересный поединок не только двух команд с потрясающим подбором игроков, но и двух невероятно харизматичных тренеров, Массимо Аллегри и Жозе Моуриньо. Португалец, к слову, в прошлом сезоне стал единственным тренером в мире, который выиграл три крупнейших европейских клубных трофея: Лигу чемпионов, Лигу Европы и новый для него турнир – Лигу конференций.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.46, Х – 3.20, П2 – 3.15

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