83 тыс. тонн дизеля выделено на осенне-полевые работы в Акмолинской области

В Акмолинской области в оптимальные агротехнические сроки проведена посевная кампания. В результате общая площадь ярового сева составила 5,2 млн га – это на 210,5 тыс. га выше уровня прошлого года. В том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 4,6 млн га.

По информации Управления сельского хозяйства Акмолинской области, в настоящее время земледельцами области проведен весь комплекс мероприятий по защите посевов против сорной растительности, вредителей и болезней.

На сегодняшний день готовность зерноуборочных комбайнов, валковых жаток, механизированных токов и зерносушилок составляет 100%. В уборке урожая будет задействовано 8,7 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов, в том числе 4,4 тыс. ед. современных высокопроизводительных комбайнов. Все хлебоприемные предприятия (70 единиц) готовы к приемке предстоящего урожая. С учетом зернохранилищ в хозяйствах создана дополнительная возможность для хранения 7 млн тонн зерна. Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Акмолинской области Еркеш Аленов

Кроме того, он отметил, что у сельскохозяйственных формирований имеются зернохранилища на объем порядка 2,3 млн тонн.

На сегодняшний день уборка зерновых культур по области начата. Еркеш Аленов

Важной составляющей успешного проведения осенне-полевых работ является обеспеченность горюче-смазочными материалами.

В Акмолинской области для проведения осенне-полевых работ 2022 года выделено 83 тыс. тонн гарантированных объемов дизельного топлива, в том числе 37 тыс. тонн с павлодарского (ПНХЗ) и 46 тыс. тонн с шымкентского (ПКОП) заводов. Весь выделенный области объем ГСМ в количестве 83 тыс. тонн распределен среди районов.

По состоянию на 24 августа отгружено 38,7 тыс. тонн, или 46,6% от общего объема. Для централизованной поставки ГСМ на осенне-полевые работы 2022 года по заявкам акимов районов определены 15 операторов и три самостоятельных оператора – крупных сельхозформирования.

Всем операторам и районам своевременно были доведены выделенные объемы дизельного топлива с разбивкой по месяцам и закреплением за нефтеперерабатывающими заводами.

Для организации успешного проведения осенне-полевых работ 2022 года управлением проводится ежедневная работа с операторами и сельхозтоваропроизводителями области по контролю за своевременным заключением договоров, произведением оплаты и выборкой горюче-смазочных материалов с НПЗ.

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойной работы хлебоприемных пунктов направлена заявка для выделения дополнительного объема дизельного топлива в количестве 20 тыс. тонн на сушку зерна, а также на заготовку корма в количестве 10 тыс. тонн.