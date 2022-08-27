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Малышка выпала из окна в Северо-Казахстанской области

окна, трагедия Фото: freepik
В детскую областную больницу доставили двухлетнюю девочку. Она выпала из окна второго этажа в райцентре Бесколь Кызылжарского района. Полиция проводит проверку, передает Zakon.kz

Малышка оставалась под присмотром сестры-старшеклассницы и выпала из окна через москитную сетку. Cостояние девочки стабильное тяжелое.

Материалы по данному факту будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Стражи порядка напоминают о том, что не следует оставлять несовершеннолетних детей без присмотра взрослых и рекомендуют устанавливать блокираторы на окнах.

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