Малышка выпала из окна в Северо-Казахстанской области
Фото: freepik
В детскую областную больницу доставили двухлетнюю девочку. Она выпала из окна второго этажа в райцентре Бесколь Кызылжарского района. Полиция проводит проверку, передает Zakon.kz
Малышка оставалась под присмотром сестры-старшеклассницы и выпала из окна через москитную сетку. Cостояние девочки стабильное тяжелое.
Материалы по данному факту будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.
Стражи порядка напоминают о том, что не следует оставлять несовершеннолетних детей без присмотра взрослых и рекомендуют устанавливать блокираторы на окнах.
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