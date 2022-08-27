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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 28 августа

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 28 августа Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 августа 2022 года. Погоду на большей части страны будет определять обширный антициклон, сообщает Zakon.kz.
Лишь на северо-западе, севере, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока страны – дождь, грозы. РГП "Казгидромет"

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром – туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской областей, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара. РГП "Казгидромет"

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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