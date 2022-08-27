Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 28 августа

Фото: pexels

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 августа 2022 года. Погоду на большей части страны будет определять обширный антициклон, сообщает Zakon.kz.

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