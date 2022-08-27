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QazaqGaz учредит стипендии для подготовки специалистов газовой отрасли

QazaqGaz учредит стипендии для подготовки специалистов газовой отрасли Фото: Facebook/sanzhar.zharkeshov
26 августа председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов подписал меморандумы о взаимопонимании с ректором Satbayev University Мейрамом Бегентаевым и ректором Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) Маратбеком Габдуллиным.

Об этом Санжар Жаркешов сообщил на своей странице в Facebook.

QazaqGaz учредит стипендии для подготовки специалистов газовой отрасли

Фото: Facebook/sanzhar.zharkeshov

Cпециалистов для газовой промышленности в Satbayev University и КБТУ будут готовить при поддержке QazaqGaz. Теперь желающие обучаться на факультетах нефти и газа смогут претендовать на стипендию от национальной компании.

Кроме того, у студентов появится возможность пройти в компании стажировку. Самым талантливым – окажут содействие в трудоустройстве на производственные должности.

На базе имеющихся в национальной компании учебных комбинатов и инженерно-технических центров планируется создание научно-технического центра. Центр компетенций в газовой отрасли будет привлекать ведущие технические вузы Казахстана и зарубежья, международные газовые компании для сотрудничества.

В рамках меморандума будут воплощены совместные научные проекты с помощью грантового и программно-целевого финансирования.

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