QazaqGaz учредит стипендии для подготовки специалистов газовой отрасли
Об этом Санжар Жаркешов сообщил на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook/sanzhar.zharkeshov
Cпециалистов для газовой промышленности в Satbayev University и КБТУ будут готовить при поддержке QazaqGaz. Теперь желающие обучаться на факультетах нефти и газа смогут претендовать на стипендию от национальной компании.
Кроме того, у студентов появится возможность пройти в компании стажировку. Самым талантливым – окажут содействие в трудоустройстве на производственные должности.
На базе имеющихся в национальной компании учебных комбинатов и инженерно-технических центров планируется создание научно-технического центра. Центр компетенций в газовой отрасли будет привлекать ведущие технические вузы Казахстана и зарубежья, международные газовые компании для сотрудничества.
В рамках меморандума будут воплощены совместные научные проекты с помощью грантового и программно-целевого финансирования.