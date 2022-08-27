Отгрузка дизеля в Акмолинскую область осуществляется по графику

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В ходе встречи с населением Акмолинской области министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что для региона предусмотрено 83 тыс. тонн дизельного топлива или практически пятая часть от всего объема по стране.

На сегодня для своевременного и стабильного проведения осенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено более 423 тыс. тонн дизельного топлива по цене 222 тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (184 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-25% в зависимости от региона. Министр энергетики РК Болат Акчулаков В ходе встречи стало известно, что в части реформирования рынка поставки дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей прорабатываются такие меры, как: создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ;

внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты. Читайте также Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 28 августа Строительство ТЭЦ в Кокшетау: инвестора определят на открытом аукционе Часть улицы Тимирязева полностью перекроют в Алматы на четыре дня

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